YLE: Финляндия обсудит ограничение поездок для граждан России

Фото: Пресс-служба Совфеда

В ходе неофициальной вечерней встречи во вторник правительство Финляндии обсудит ограничения поездок граждан России в страну. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

— В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян, — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что в министерстве иностранных дел уже изучили разные варианты таких ограничений. В частности, один из них предполагает усложнение получения туристической визы.

Накануне стало известно, что власти Финляндии разработали механизм выдачи туристических виз россиянам, согласно чему получить такую визу можно будет только раз в неделю. В остальные дни недели можно будет подавать документы только на визу по семейным обстоятельствам.

8 августа глава финского правительства Санна Марин заявила, что из-за специальной операции на Украине туризм из России следует ограничить в Финляндии.