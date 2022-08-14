Москвичам рассказали об истории последнего особняка Льва Кекушева

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 19/18с1 Карта всех событий

Доходный дом купца Василия Быкова, построенный в стиле модерн по проекту Льва Кекушева на 2-й Брестской улице, стал последним значимым строением архитектора.

Здание было построено в 1909 году на участке, приобретенном московским купцом второй гильдии Василием Быковым. Четырехэтажный многоквартирный дом стал ярким представителем доходного строительства.

Во время работы над проектом архитектор применил самые передовые технологии того времени, в том числе железобетонные перекрытия. Здание было оснащено канализацией и паровым отоплением. Комнаты для прислуги, а также служебные помещения и выходили окнами во двор и имели черную лестницу.

Фасады дома архитектор оформил волнообразными эркерами с большими окнами и лепниной в виде львиной маски. Окна отличались друг от друга рисунком расстекловки. Эркеры со стороны улицы завершались высокими полукруглыми карнизами.

На первом этаже находились контора владельца здания, булочная, аптека и несколько жилых помещений. На остальных этажах располагались по четыре квартиры, в каждую из которых было два входа — с парадной и черной лестниц. В подвале были оборудованы котельная, квартира швейцара, комната истопника и склады магазинов.

После революции в 1918 году доходный дом превратили в коммунальный. В угловых помещениях на первом этаже работали магазины. Здание начали расселять в 1970-е годы. Отдельные комнаты постепенно занимали административные учреждения, а часть помещений осталась пустовать.

В 2009 году в здании Кекушева случился пожар, который лишил его крыши, части перекрытий и парадной лестницы.

В 2012 году дом включили в реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Уже через год в нем стартовали первоочередные противоаварийные работы, а в 2017-м началась научная реставрация. Специалисты вернули особняк москвичам в том виде, в каком он был построен более 100 лет назад, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известного как Дом с атлантами.