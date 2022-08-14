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Главархив поделился видеокадрами строительства Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Главархив поделился видеокадрами строительства Москвы
Фото: Главархив Москвы

В честь Дня строителя, который в этом году отмечается 14 августа, Главархив Москвы показал кадры, демонстрирующие, как строилась столица. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что соответствующее видео можно просмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000-е годы» в разделе «Медиатека».

Москвичам доступны семь видеороликов, которые расскажут о различных этапах застройки города прошлого века. К примеру, ролик «Строительство сталинских высоток» посвящен знаменитой столичной архитектуре эпохи правления Сталина и охватывает 1947–1957 годы.

Кроме сталинской архитектуры, на сайте виртуального музея можно увидеть документальные кадры строительства в Новых Черемушках многоквартирных новостроек в стиле функционализма, получивших название хрущевок. Черно-белые записи 1956–1959 годов покажут, как строились здания без архитектурных излишеств.

Отдельный ролик посвящен строительству столичных мостов, которые стали важной частью эстетического и функционального облика города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщилось, что Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) презентовал книгу с избранными фотографиями столицы 1930–1940 годов.

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