Воду из-за жары стали раздавать еще на восьми станциях метро Москвы

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Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду из-за жаркой погоды в Москве стали раздавать еще на восьми станциях метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 14 августа.

— По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, воду можно получить на станциях «Савеловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Марьино», «Борисово», «Шипиловская», «Зябликово», «Красногвардейская», «Каширская» и «Домодедовская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным синоптиков, 14 августа в столичном регионе сохранится антициклонный характер погодных условий. При переменной облачности будет солнечно, жарко и сухо.

Воздух в Москве и области прогреется до 30 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный, 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов.