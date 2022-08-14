Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления у женщин

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Высокое кровяное давление часто является «спусковым крючком» для инсультов или сердечных приступов.

Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама.

Они выяснили, что увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления. При этом у мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия. Кроме бананов, им особо богаты авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи, передает «МедикФорум».

Врач-кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, какие симптомы указывают на болезни сердца и сосудов. По его словам, человеку стоит пройти дополнительное обследование, если у него появились одышка при физических нагрузках, боли в грудной клетке, скачки давления.

Кроме того, стоит насторожиться, если человек начал часто и без причины уставать, появляются отеки, случаются головокружения и обмороки.