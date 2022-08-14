Бойцы «Кракена» бросили командира при отступлении в Донбассе

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Солдаты украинского нацподразделения «Кракен» бросили своего раненого командира Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.

— Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, — рассказал он.

Стрельников добавил, что он ждал однополчан до утра, но к нему так никто и не пришел. После этого он в одиночку двое суток полз по лесу, пока не попал в плен к российским военным.

Они же и оказали ему первую медицинскую помощь, а после эвакуировали. Однако два дня в лесу не прошли бесследно: Стрельников потерял руку, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины высокоточными ракетами. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.