Врач назвал нетипичный симптом развития рака

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Неприятные запахи изо рта, известные под названием галитоз, могут быть вызваны развитием рака. Об этом заявила врач-оториноларинголог Светлана Зимина.

— При заболеваниях двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразованиях ротоглотки, носоглотки и пищевода запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным, — объяснила врач.

Кроме того, запах аммиака или гнилых яблок изо рта может означать наличие сахарного диабета. При этом запах мочи может свидетельствовать о почечной недостаточности.

Также галитоз наблюдается у людей с заболеваниями дыхательных путей: например, хроническим ринитом. Однако Зимина уточнила, что запах изо рта не всегда свидетельствует об опасных заболеваниях. Это зависит от особенностей орального биоценоза, а также проявляется при снижении секреции слюнных желез по утрам или при стрессе, передает URA.RU.

Ученые выявили, что у людей, постоянно употребляющих молочные продукты, имеется более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, чей рацион не содержит молока. Если каждый день пить более 50 миллилитров молока, то шанс появления рака печени увеличивается на 12 процентов.

Рак желудка занимает второе место по частоте обнаружения у пациентов. Эксперты британской Национальной службы здравоохранения назвали два признака заболевания, о которых чаще всего рассказывают люди, столкнувшиеся с недугом.