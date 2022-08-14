«Я понял, почему они не выжили»: экс-охранник высказался о смерти принцессы Дианы

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Ли Сансум, бывший телохранитель принцессы Дианы, заявил, что она могла бы выжить, если бы он был рядом с ней в день трагедии.

— Когда я узнал, что они не были пристегнуты в момент аварии, я понял, почему они не выжили. Это не должно было произойти, — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что всегда настаивал на том, чтобы Диана и ее партнер Доди Аль-Файед пристегивались внутри автомобилей. Сансум заверил, что всегда пристально следил за их безопасностью, передает Teleprogramma.

До этого бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел провел параллель между женой принца Гарри Меган Маркл и его мамой, принцессой Дианой. По его словам, у этих женщин есть много общих черт.

Обе женщины, считает он, способны отстоять свои убеждения, и их никак нельзя назвать слабовольными. Он добавил, что принцесса Диана не нашла бы общего языка с женой своего младшего сына.

Также дворецкий объяснил различия этих женщин. По его словам, Маркл умеет грамотно коммуницировать с прессой, тогда как Диана не имела большого опыта общения с журналистами.