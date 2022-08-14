Захарова обозначила условие полного разрыва отношений с США

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Объявление России «страной — спонсором терроризма» со стороны Конгресса США будет означать полное прекращение отношений между странами. Об этом в воскресенье, 14 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык, — сказала дипломат.

Все неоднократно было заявлено, сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

11 августа парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Латвия — не первое государство, которое рассматривало вариант признать РФ страной — спонсором терроризма, однако именно она первой решилась объявить о принятии такого решения. Такой сценарий может спровоцировать разрыв дипломатических отношений и введение ответных экономических мер со стороны России.