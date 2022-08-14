Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова обозначила условие полного разрыва отношений с США

Евгений Белоусов
В мире
Захарова обозначила условие полного разрыва отношений с США
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Объявление России «страной — спонсором терроризма» со стороны Конгресса США будет означать полное прекращение отношений между странами. Об этом в воскресенье, 14 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык, — сказала дипломат.

Все неоднократно было заявлено, сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

11 августа парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Латвия — не первое государство, которое рассматривало вариант признать РФ страной — спонсором терроризма, однако именно она первой решилась объявить о принятии такого решения. Такой сценарий может спровоцировать разрыв дипломатических отношений и введение ответных экономических мер со стороны России.

Мария Захарова Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте