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Происходящее на Украине можно или разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров, или продолжить опасную эскалацию. Об этом в воскресенье, 14 августа, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

— По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься, — заявил он.

Недипломатический вариант опасен и разрушителен для самой Украины, подчеркнул он. При этом союзники страны по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, так как сами толкают Киев на необдуманные действия, считает историк.

Обеспечить стабильность и мир в регионе способен только дипломатический путь. В качестве примера Хомский назвал Карибский кризис, где компромисс позволил поддерживать мир в регионе в течение 75 лет, передает РИА Новости.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны призвать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией. По словам дипломата, в Вашингтоне не желают прислушиваться к аргументам Москвы.

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров». Он добавил, что специальная военная операция будет продолжена до выполнения поставленных целей.