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Комплекс городского хозяйства поздравил Стройкомплекс с Днем строителя

Евгений Белоусов
Город
Комплекс городского хозяйства поздравил Стройкомплекс с Днем строителя
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Комплекс городского хозяйства Москвы поздравил столичный Стройкомплекс с Днем строителя.

— Благодаря работникам отрасли в столице возводятся новые жилые кварталы, крупные дорожные магистрали и развязки, развиваются московские центральные диаметры и метрополитен, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В пресс-службе также напомнили о роли своих специалистов в благоустройстве Москвы. Так, за последние годы они увеличили число парков и скверов со 130 до более 880, привели в порядок более 440 улиц и общественных пространств, а также провели различные виды ремонта на всех объектах дорожно-мостового хозяйства.

Кроме того, в настоящее время в работе находятся несколько тысяч городских объектов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем строителя всех причастных к этой отрасли специалистов. Он упомянул заслуги старшего прораба участка подготовки производства Андрея Стужука, который проработал на стройке более 40 лет, а также основателя династии строителей Анатолия Ларина с более чем 30-летним стажем работы и его сына Александра, пришедшего в профессию порядка 15 лет назад.

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