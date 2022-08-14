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«Не подпускай к себе Шаляпина!»: Кушанашвили обратился к Собчак на фоне слухов о разводе

Василий Плиткин
Общество
«Не подпускай к себе Шаляпина!»: Кушанашвили обратился к Собчак на фоне слухов о разводе
Фото: Youtube / Super

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на информацию о возможном разводе телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

— Ксюша (если это правда), ну почему вся эта ваша ерунда так предсказуема? Как будто в шашки играете! — сказал он.

В связи с этим Кушанашвили порекомендовал Собчак «не подпускать к себе» Прохора Шаляпина, передает Teleprogramma.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Они сыграли громкую свадьбу, не оставив фанатам поводов для сомнений в искренности своих чувств. Но коллега телеведущей Михаил Шахназаров придерживается другого мнения.

В своем YouTube-шоу «Полный абзац» журналист раскрыл некоторые детали брачного договора знаменитостей. Он сообщил, что супруги ездят вместе на отдых, так как такой пункт прописан в их контракте.

В начале июля Собчак появилась на публике с округлившимся животом, что спровоцировало слухи о ее второй беременности. Так, журналистка выступила на одном из публичных мероприятий, где предстала перед гостями в черном строгом платье. Позже в Сети появились опубликованные с места встречи фото, на которых виден округлившийся живот телеведущей.

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