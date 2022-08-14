Бесплатные мастер-классы в Музее Победы посетили около 50 человек

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В эти выходные в Музее Победы и его филиале «Г.О.Р.А.» прошли четыре бесплатных мастер-класса, которые посетили около 50 человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Автор выставки «Мы от рода русского», художник-монументалист, член Союза художников России Григорий Гукасов провел для посетителей музея и его филиала два занятия по основам живописи. Он, как уточняется, поделился с ними секретами мастерства.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Участникам мастер-класса предложили нарисовать, как они сами видят образ Победы. Свои работы они создавали под четким руководством мастера.

Актер театра МХАТ им. Горького Максим Пушенков рассказал о секретах своей профессии и научил посетителей мастер-класса основам актерского мастерства. Кроме того, в музее прошел танцевальный вечер.

Занятия, которые длились в течение трех часов, провели призеры Чемпионата России — 2022, вице-чемпионы Москвы — 2022 Владислав Курилко и Виктория Цивинская.

Также в Музее Победы 20 августа пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Гости праздника увидят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД.