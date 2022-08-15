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ФК «Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ
Фото: vk.com/fcsm_official

Игроки московской футбольной команды «Спартак» одержали победу над клубом «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 3:0.

В столичной команде два гола забил Квинси Промеса и один мяч забросил Антон Зиньковский.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел в лидеры турнирной таблицы с 13 очками. У клуба «Сочи» 9 очков, команда занимает пятое место.

Следующий тур РПЛ пройдет 20 августа. «Спартак» встретится с московским «Динамо», а клуб «Сочи» сыграет с «Ростовом».

13 августа столичный футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Краснодаром» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве закончилась со счетом 0:0.

Футбол ФК Спартак победа РПЛ
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