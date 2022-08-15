Команда из России Team Spirit выиграла турнир категории «мэйджор» по Dota 2

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Киберспортивная команда из России Team Spirit в ночь на понедельник, 15 августа, победила на одном из престижных турниров по Dota 2 (категории «мэйджор») — PGL Arlington Major. Соревнования с призовым фондом в 500 тысяч долларов проходили в американском Арлингтоне, в штате Техас.

В гранд-финале Team Spirit обошли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1. Они уже встречались в гранд-финале чемпионата мира прошлого года. Тогда выиграли также россияне, заработав 18 миллионов долларов.

За участие в этом турнире Team Spirit получила 200 тысяч долларов.

В составе российском команды выступают россияне Александр Хертек, Магомед Халилов и Ярослав Найденов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Многие иностранные разработчики видеоигр заявили о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации на Украине. Наряду с этим остракизму подвергаются киберспортсмены из нашей страны. О том, что происходит в отечественной индустрии видеоигр и киберспорте, — в материале «Вечерней Москвы».