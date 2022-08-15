Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Команда из России Team Spirit выиграла турнир категории «мэйджор» по Dota 2

Юлия Курганова
Спорт
Команда из России Team Spirit выиграла турнир категории «мэйджор» по Dota 2
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Киберспортивная команда из России Team Spirit в ночь на понедельник, 15 августа, победила на одном из престижных турниров по Dota 2 (категории «мэйджор») — PGL Arlington Major. Соревнования с призовым фондом в 500 тысяч долларов проходили в американском Арлингтоне, в штате Техас.

В гранд-финале Team Spirit обошли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1. Они уже встречались в гранд-финале чемпионата мира прошлого года. Тогда выиграли также россияне, заработав 18 миллионов долларов.

За участие в этом турнире Team Spirit получила 200 тысяч долларов.

В составе российском команды выступают россияне Александр Хертек, Магомед Халилов и Ярослав Найденов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Многие иностранные разработчики видеоигр заявили о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации на Украине. Наряду с этим остракизму подвергаются киберспортсмены из нашей страны. О том, что происходит в отечественной индустрии видеоигр и киберспорте, — в материале «Вечерней Москвы».

победа Россия Соревнования киберспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте