В Британии рассказали, как Лавров переигрывал «ничего не понимающего» Джонсона

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров полностью доминировал в ходе переговоров с Борисом Джонсоном, когда тот занимал пост главы МИД Великобритании. Об этом рассказал член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

— Его визави Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит, — рассказал политик.

При этом он не уточнил, о каких именно переговорах идет речь, передает РИА Новости.

Недавно бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что в бытность работы с Борисом Джонсоном регулярно исполняла роль его «няни». По словам экс-помощницы британского премьера, во время начала пандемии коронавирусной инфекции ей часто приходилось измерять Джонсону температуру. При этом во время его восстановления от COVID-19 Уотсон напоминала ему пить витамины, делать упражнения и мыть руки, а также указывала на необходимость воздерживаться от неуместных выражений.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии.