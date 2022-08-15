Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до шести

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Количество погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» возросло до шести. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

— Спасатели из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек, — отметил он.

Уточняется, что всего из-за взрыва пострадали более 60 человек, еще 17 — без вести пропали. На данный момент пока не удалось потушить пожар, передает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». После взрыва начался сильный пожар. По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию присвоена третья категория.

Позже стало известно, что всего в больницу доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.