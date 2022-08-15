Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до шести

Лейла Алиева
Происшествия
Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до шести
Фото: mos.ru

Количество погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» возросло до шести. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

— Спасатели из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек, — отметил он.

Уточняется, что всего из-за взрыва пострадали более 60 человек, еще 17 — без вести пропали. На данный момент пока не удалось потушить пожар, передает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». После взрыва начался сильный пожар. По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию присвоена третья категория.

Позже стало известно, что всего в больницу доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.

Взрывы Ереван Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте