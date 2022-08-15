Эксперт по кибербезопасности объяснил, как обнаружить слежку за смартфоном

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Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин перечислил признаки слежки за мобильным устройством.

По его словам, если в новом приложении запрашивается доступ к камере и микрофону, то оно может быть шпионским. При этом чаще всего владельцы устройств сами открывают личную информацию злоумышленникам, бездумно нажимая «разрешить».

— Первый симптом, который проявляется, это заметное снижение уровня аккумулятора. Будет больше убывать процентов. Это связано с тем, что идет более большое потребление оперативной памяти. Начинается воздействие на процессор, вследствие чего это приводит к тому, что он может перегреваться, — объяснил эксперт.

Кроме того, телефон сам может подсказать владельцу, что на данный момент в нем находится злоумышленник. Об этом сообщат индикаторы на дисплее — в системах Android и в iOs есть зеленая и красная пометки размещены в панели состояния, обычно рядом с часами. Так, если датчики показывают, что работают камера и микрофон, но при этом они были отключены, за владельцем, вероятно, следят, пишет Ura.ru.

До этого эксперт по кибербезопасности Урван Парфентьев рассказал «Вечерней Москве» о том, как понять, что личные данные оказались в открытом доступе, и как их защитить.