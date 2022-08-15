Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 15 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 15 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде столичных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до пяти баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Кроме того, движение транспорта будет затруднено на участках 14, 27, 85 и 90 километрах МКАД, около дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Москвичам порекомендовали в вечерний час пик пользоваться для поездок по городу общественным транспортом. По данным ведомства, это позволит существенно сэкономить время в дороге, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что с 17 августа по 30 ноября движение на пересечении Огородного проезда с 17-м проездом Марьиной Рощи будет ограничено. Уточняется, что с 17 августа до 30 сентября и с 16 октября до 30 ноября ограничение будет действовать круглосуточно, а с 1 по 15 октября — с 01:30 до 05:30.