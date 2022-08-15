Сергунина: Стартапы со всей России примут участие в программе «Московский акселератор»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Набор участников в программу «Московский акселератор» открыт, она пройдет на базе технохаба «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 15 августа.

— Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты. Предпринимателям расскажут, как находить партнеров и привлекать финансирование, наставники будут проводить индивидуальные консультации, — заявила она.

Российским технологическим стартапам с высоким потенциалом роста помогут найти партнеров среди корпораций и привлечь инвестиции. Итоги будут подведены в начале декабря, а 20 лучших проектов презентуют инвесторам.

На программу приглашают стартапы со всей России с оборотом более 30 миллионов рублей за последние три года, добавила Сергунина. Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что среди партнеров «Московского акселератора» — более 20 крупных компаний из разных отраслей.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития, созданный городским департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет городские структуры и технологические компании, чтобы те могли создавать, тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и решения.

До этого Сергунина рассказала, что Агентству инноваций Москвы этим летом исполнилось десять лет, оно было создано в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний.

Агентство, как уточняется, помогает масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, а также находить заказчиков и деловых партнеров. Так, принять участие в хакатонах и конкурсах по разработке цифровых технологий агентство предлагает IT-специалистам, у которых есть опыт работы, но нет собственного продукта.