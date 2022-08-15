Ряд улиц перекроют в центре Москвы 20 августа
Ряд улиц перекроют в районе Пречистенской набережной из-за проведения Международного пожарно-спасательного конгресса. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 августа.
— 20 августа с 08:30 будет перекрыт ряд улиц в районе Пречистенской набережной, — говорится в сообщении.
Так, движение будет перекрыто с 8:30 до 9:30 от Зубовского бульвара до площади Пречистенские Ворота, с 9:00 до 10:30 — на внешней стороне Крымского моста, внешней стороне Крымского Вала от Крымского моста до Ленинградского проспекта, а также на внешней стороне Зубовского бульвара от улицы Пречистенки до Крымского моста.
Вечером 15 августа на ряде столичных дорог ожидается затруднение движения транспорта. Уточняется, что движение транспорта будет затруднено на участках 14, 27, 85 и 90 километрах МКАД, около дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле.