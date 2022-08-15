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Ряд улиц перекроют в центре Москвы 20 августа

Лейла Алиева
Город
Ряд улиц перекроют в центре Москвы 20 августа
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

Ряд улиц перекроют в районе Пречистенской набережной из-за проведения Международного пожарно-спасательного конгресса. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 августа.

— 20 августа с 08:30 будет перекрыт ряд улиц в районе Пречистенской набережной, — говорится в сообщении.

Так, движение будет перекрыто с 8:30 до 9:30 от Зубовского бульвара до площади Пречистенские Ворота, с 9:00 до 10:30 — на внешней стороне Крымского моста, внешней стороне Крымского Вала от Крымского моста до Ленинградского проспекта, а также на внешней стороне Зубовского бульвара от улицы Пречистенки до Крымского моста.

Ряд улиц перекроют в центре Москвы 20 августа Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Вечером 15 августа на ряде столичных дорог ожидается затруднение движения транспорта. Уточняется, что движение транспорта будет затруднено на участках 14, 27, 85 и 90 километрах МКАД, около дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле.

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