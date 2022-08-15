Диетолог рассказала, в какое время суток лучше всего есть арбуз

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, в какое время суток лучше есть арбуз.

По словам специалиста, арбуз можно есть как в первой половине дня, так и во второй — как удобно самому человеку. Нет какой-то зависимости от того, когда стоит съесть сочный плод. Если человек поел арбуз вечером, это не значит, что это привет к набору веса.

Она также добавила, что некоторые люди не любят есть арбуз как дополнение к основному приему пищи, поэтому им будет комфортнее употреблять эту ягоду в качестве перекуса, однако арбуз не может заменить полноценный обед, передает Nation news.

Ранее врач-кардиолог Денис Сенкевич сообщил, что арбуз можно считать прекрасным источником природных антиоксидантов, особенно ликопина. Это вещество эффективно в борьбе со свободными радикалами, что положительно сказывается на обмене веществ, передает ФАН.

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