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Пункты приема книг для жителей Донбасса откроют в подмосковных школах и МФЦ

Ирина Игнатенко
Общество
Пункты приема книг для жителей Донбасса откроют в подмосковных школах и МФЦ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 60 тысяч книг поступило в библиотеки образовательных и социальных учреждений ЛДНР благодаря жителям Подмосковья. Чтобы к акции «Книги — Донбассу» мог присоединиться любой желающий, в Подмосковье расширят географию пунктов приема.

Всего будет открыто около сотни точек сбора. Специальные стеллажи появятся в учреждениях культуры, библиотеках, молодежных центрах, МФЦ и других общественных местах.

Больше всего книг на сегодняшний день собрано в Подольске, Серпухове, Можайском округе. Жительница Дубны Елена передала около 200 книг из личной библиотеки — в том числе произведения Бунина, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Пришвина, Шолохова, Карамзина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье также продолжается акция «Доброе дело». Ее участники приносят в пункты сбора вещи, необходимые жителям Донбасса: продукты питания, одежду, канцелярские принадлежности, передает РИАМО.

Министерство культуры РФ определило Библиотеку иностранной литературы имени М. И. Рудомино координатором проекта по сбору книг на русском языке для библиотек Донбасса. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

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