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«Не тяни резину»: Киркоров выложил совместное фото с лидером группы Aerosmith Тайлером

Александр Афонин
Общество
«Не тяни резину»: Киркоров выложил совместное фото с лидером группы Aerosmith Тайлером
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров после концертного тура в России отправился Лос-Анджелес. Там он встретился с лидером рок-группы Aerosmith Стивом Тайлером, фото с которым опубликовал в своих социальных сетях.

Уточняется, что встреча состоялась в модном бутике. Исполнители были одеты в своих стилях. На Тайлере — широкополая шляпа, огромные очки и кофта в леопардовой расцветке. На Киркорове — люксовая одежда от мировых брендов.

Опубликованный кадр народный артист России сопроводил с ироничной подписью: «Не тяни резину». Она служит комментарием оттянутой фронтменом Aerosmith жвачкой. Возможно, Киркоров имел ввиду и то, что при встрече с мировыми звездами не надо сомневаться в себе.

До этого артист Николай Басков, которого связывает многолетняя дружба с Филиппом Киркоровым, рассказал о странном желании поп-короля. По его словам, Киркорову всегда не нравилось, как хоронят артистов.

Кроме того, журналист Отар Кушанашвили отреагировал на выпады актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в адрес звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. Актер не раз призывал запретить концерты музыканта в Крыму.

Филипп Киркоров Лос-Анджелес Фотография
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