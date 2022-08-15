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Около 600 кустов конопли уничтожили в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Около 600 кустов конопли уничтожили в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье в результате рейда обнаружили и уничтожили около 600 кустов дикорастущей конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 15 августа.

По ее словам, в результате мероприятия по выявлению незаконных или диких зарослей мака, конопли и других наркосодержащих растений сотрудники полиции нашли заросли каннабиса площадью около двух гектаров в Ленинском городском округе.

После взятия образцов экспертиза подтвердила, что растение является коноплей. Сотрудники скосили и сожгли заросли.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Еще 300 кустов дикорастущего каннабиса ликвидировали 10 августа в Чехове.

Подмосковье Московская область МВД Наркотики рейд
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