Около 600 кустов конопли уничтожили в Подмосковье
В Подмосковье в результате рейда обнаружили и уничтожили около 600 кустов дикорастущей конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 15 августа.
По ее словам, в результате мероприятия по выявлению незаконных или диких зарослей мака, конопли и других наркосодержащих растений сотрудники полиции нашли заросли каннабиса площадью около двух гектаров в Ленинском городском округе.
После взятия образцов экспертиза подтвердила, что растение является коноплей. Сотрудники скосили и сожгли заросли.
Еще 300 кустов дикорастущего каннабиса ликвидировали 10 августа в Чехове.