Около 600 кустов конопли уничтожили в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье в результате рейда обнаружили и уничтожили около 600 кустов дикорастущей конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 15 августа.

По ее словам, в результате мероприятия по выявлению незаконных или диких зарослей мака, конопли и других наркосодержащих растений сотрудники полиции нашли заросли каннабиса площадью около двух гектаров в Ленинском городском округе.

После взятия образцов экспертиза подтвердила, что растение является коноплей. Сотрудники скосили и сожгли заросли.

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Еще 300 кустов дикорастущего каннабиса ликвидировали 10 августа в Чехове.