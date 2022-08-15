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Москвичи смогут задать вопросы о программе «Миллион призов» чат-боту

Александр Афонин
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Москвичи смогут задать вопросы о программе «Миллион призов» чат-боту
Фото: Pexels

В столице начал свою работу чат-бот, который ответит на вопросы об акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что чат-бот спроектирован на базе мессенджера Telegram. В его функционал входит ответы на вопросы об условиях участия в акции, о партнерах, призах и сроке проведения розыгрышей.

Чтобы задать вопрос, необходимо воспользоваться поиском в мессенджере. Там необходимо вписать «Миллион призов» 2022», после чего нужно нажать кнопку Start. Чат-бот попросит предоставить ему разрешение на получение номера телефона, привязанного к аккаунту пользователя, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что для москвичей, которые примут участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов, открылся сайт программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022. Уточняется, что в рамках акции горожане смогут выиграть один из 100 автомобилей или от трех до десяти тысяч призовых баллов в рамках акции.

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