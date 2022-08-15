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Нутрициолог рассказала, каким должен быть рацион первоклассника

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, каким должен быть рацион первоклассника
Фото: pixabay.com

При составлении меню для первоклассника родителям стоит добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов, а вот потребление соли и сахара, напротив, нужно сократить. Такие советы дала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.

Эксперт напомнила, что здоровый рацион должен обязательно содержать основные группы продуктов: фрукты и овощи, молочные продукты, зерновые, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, несолёные орехи и семечки, растительные масла. В день необходимо употреблять 5 порций фруктов и овощей. Одна порция должна быть размером с детский кулачок.

Врач советует сократить потребление добавленного сахара до 10 процентов от общего количества потребляемой энергии, соль тоже лучше ограничить, передает Life.ru.

Каши быстрого приготовления могут оказать негативное влияние на поджелудочную железу. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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