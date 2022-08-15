Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и компании Meta

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Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*. Об этом сообщается на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Судебное заседание должно состояться 16 августа.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск был подан после оскорбительных постов Тинькова. За нанесение морального и репутационного вреда Дерипаска хочет взыскать с оппонента два миллиарда рублей, передает Интерфакс.

В 2021 году агенты ФБР находились в нью-йоркском районе Манхэттен около дома, который, по данным СМИ, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Сотрудники бюро не стали отвечать на вопросы о том, что они делают около этого здания. Без ответа агенты оставили и вопрос о возможной связи их действий с Дерипаской.

В тот же день представитель Дерипаски подтвердил проведение обысков в его доме в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Обыски, по его словам, проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что спецслужбы США пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в период 2014–2016 годов.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.