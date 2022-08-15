Награжденный орденом мужества от Зеленского летчик ВСУ Листопад погиб на Украине

Фото: Минобороны РФ

Один из лучших летчиков Воздушных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад погиб в ходе российской специальной военной операции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «Военное обозрение».

По данным издания, информацию о гибели летчика подтвердила украинская сторона. Известно, что несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский наградил Листопада орденом мужества, который лично ему вручил.

Подробности гибели украинского военного не сообщаются. Согласно одной из версий, самолет Листопада уничтожили во время воздушного боя. Также не исключен факт, что летчика ликвидировали в результате удара по аэродрому, отмечает издание.

5 августа в Минобороны Украины сообщили о гибели полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Руслана Попова в ходе спецоперации России. Отмечается, что Попов находился на пенсии, однако в 2014 году начал участвовать в боевых действия в Донбассе. За время службы полковник получил ряд наград и несколько памятных знаков отличия, после смерти он был удостоен звания Героя Украины.