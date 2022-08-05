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В Минобороны Украины сообщили о гибели полковника ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны Украины сообщили о гибели полковника ВСУ
Фото: depositphotos

Полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Руслан Попов погиб в ходе спецоперации России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 августа.

— В ходе спецоперации на юге Украины погиб Герой Украины, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Руслан Попов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Попов находился на пенсии, однако в 2014 году начал участвовать в боевых действия в Донбассе. За время службы полковник получил ряд наград и несколько памятных знаков отличия, после смерти он был удостоен звания Героя Украины, передает «Лента.ру».

До этого издание The Washington Post сообщило, что на Украине в последнее время разгораются политические разногласия между федеральными и региональными властями. Мэры крупных населенных пунктов, в частности Днепра, считают, что Киев в лице Владимира Зеленского и его окружения отодвигает регионы на задний план.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что причина конфликта властей кроется в более серьезных проблемах украинского государства. По его словам, это может быть вызвано созданием военных администраций.

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