Никакого женского счастья: таролог рассказала, почему Лере Кудрявцевой не везет в любви

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В СМИ просочилась информация о том, что в личной жизни телеведущей Леры Кудрявцевой наступили нелегкие времена. Сообщается, что ее 34-летний супруг хоккеист Игорь Макаров не появился на четвертом дне рождения их общей дочери Марии. Это спровоцировало слухи о том, что пара переживает разлад. О тяжелом периоде в жизни теледивы сообщила блогер Лена Миро, рассказав, что все финансовые обязательства легли на плечи Кудрявцевой, ведь ее муж лишился работы. Слухи о предстоящем разводе подогревает и издание Teleprogramma. «Вечерняя Москва» узнала у мага, почему знаменитости не везет в любви.

По словам таролога, эзотерика и психолога Елены Алмазовой, расклад карт Таро показывает, что во многом в отсутствии женского счастья виновата сама теледива:

— «Королева Мечей», «Семерка Кубков» и «Двойка Кубков» попадаются в ее раскладе. То есть она постоянно обманывает сама себя, у нее возникает иллюзорное представление о том, что встретившийся на ее пути мужчина — тот самый принц, которого она ждала. Она постоянно выбирает не тех партнеров, отсюда и вся беда.

Таролог акцентировала внимание на том, что среди карт у Кудрявцевой попались еще три не менее важные, которые объясняют ее нынешнее состояние и отсутствие длительных отношений с противоположным полом:

— «Королева Пентаклей» у нее выпала в прямом положении, старший аркан «Дьявол» оказался тоже в прямом положении, а вот «Девятка Чаш» выпала в перевернутом виде. Первая карта означает то, что у Леры вся энергия, в том числе и женская, направлена на самореализацию и финансовый поток, а не на любовь и отношения. То есть она в первую очередь решает земные задачи, забывая о духовных.

Очень настораживает в раскладе Кудрявцевой эзотерика то, что попался старший аркан «Дьявол», потому что эта карта предупреждает о магическом воздействии на знаменитость. И проблемы личного характера, как считает Алмазова, — это чьи-то попытки перекрыть с помощью колдовства любовный канал знаменитой ведущей:

— То есть партнеры могут быть, она нравится мужчинам, но это всегда личности либо занятые, либо неперспективные. Ситуацию усугубляет перевернутая «Девятка Чаш». Дело в том, что именно эта карта отвечает за счастливое событие в жизни, брак и отношения. И именно она у Леры в неправильном положении.

Эксперт убеждена, что на Кудрявцеву оказано негативное магическое воздействие, что не позволяет ей обрести женское счастье. Чтобы избавиться от невезения, ей необходимо обратиться к мастеру, чтобы он снял последствия колдовства, порекомендовала таролог.