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СМИ: Кудрявцева разводится с молодым супругом

Юлия Курганова
Общество
СМИ: Кудрявцева разводится с молодым супругом
Фото: Youtube / Начало

Во вторник, 9 августа, телеведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери Марии от молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Девочке исполнилось четыре года.

На празднике в честь наследницы папа так и не появился, усилив слухи о разладе с теледивой.

Ранее Кудрявцева жаловалась, что в ее жизни наступил трудный период. Также она рассказывала, что Макаров ушел из большого спорта и пытается найти себя, оставаясь пока безработным.

Блогер Лена Миро заявила, что все финансовые траты лежат полностью сейчас на звезде телевидения, поэтому она и выглядит несчастной и уставшей.

Также многие СМИ сообщили, что Кудрявцева расстается с супругом, который на 16 лет ее младше, передает издание Teleprogramma.

Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. А через пять лет родила дочь Марию.

В конце июня Кудрявцева раскрыла правду семейной жизни. По мнению телеведущей, раньше мужчины брали все в свои руки, но теперь многое перекладывают на женщин.

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