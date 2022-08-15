В столице пройдет форум «Развитие туристской инфраструктуры»

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

С 17 по 20 октября 2022 года в Москве состоится второй Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

На мероприятии обсудят ключевые аспекты выполнения положений федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры в новых условиях, а также роль субъектов Российской Федерации в реализации государственной политики в области туризма.

Среди главных тем деловой программы Форума вопросы, посвященные формированию новой инвестиционной политики в туризме в условиях глобальной и внутренней трансформации, совершенствование отраслевого законодательства и нормативно-правовой базы, регулирование земельных отношений, обеспечение транспортной доступности туристических локаций в регионах, перспективы развития международного сотрудничества и привлечения зарубежных инвестиций в туристические проекты на территории Российской Федерации, вопросы кадровой политики и другие темы.

Также эксперты обсудят ход реализации текущих проектов по развитию туристической инфраструктуры в том числе: доступность федеральных и региональных мер поддержки гостиничного и туристического бизнеса в текущих условиях, механизмы замещения импортной продукции, рассмотрят различные нюансы реализации инвестиционных проектов для приоритетных видов туризма: экологического, горнолыжного, пляжного, загородного, сельского, детского туризма.