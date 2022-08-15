Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отравления людей в Люблине

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Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления людей на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба СК РФ в понедельник, 15 августа.

Данное поручение принял руководитель ГСУ СК России по городу Москве Андрей Стрижов. Ситуация контролируется в центральном аппарате.

В ночь с 14 на 15 августа в Люблине, на юго-востоке Москвы, отравления получили три жителя дома №11 по проспекту 40 лет Октября. Две женщины госпитализированы, мужчина получил медицинскую помощь на месте. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «отравление угарным газом».