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Apple потребовала от Rutube скрыть контент ряда СМИ в iOS-приложении

Лейла Алиева
Общество
Apple потребовала от Rutube скрыть контент ряда СМИ в iOS-приложении
Фото: Depositphotos

Американская компания Apple потребовала от видеохостинга Rutube убрать контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Rutube в понедельник, 15 августа.

— Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране, — говорится в сообщении.

Уточнятся, что у Rutube есть две недели, чтобы скрыть контент, в ином случае приложение удалят из магазина. В настоящее время приложение российского видеохостинга может использоваться в 171 стране, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что релиз iPhone 14 может состояться раньше запланированного. По данным инсайдеров, компания Apple проведет презентацию нового поколения продукции в начале сентября, предзаказ новых смартфонов стартует 9 сентября, а в продажу телефоны поступят через неделю — 16 сентября.

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