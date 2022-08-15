Бренд Виктории Бекхэм распродает одежду со скидкой из-за долгов

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Вещи бренда Victoria Beckham распродаются со скидкой до 70 процентов после того, как ее компания накопила долгов на 53,9 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что дизайнерская одежда продается в интернет-магазине The Outnet. Ранее скидка на нее составляла 30 процентов, а затем выросла до 70 процентов. Так, платье миди с открытой спиной подешевело с 1,8 тысячи до 554 фунтов стерлингов, а цена блузки с леопардовым принтом упала с 650 до 228 фунтов стерлингов.

Бекхэм основала собственный бренд в 2008 году. Ее первая коллекция включала небольшую коллекцию платьев. В настоящее время ее компания продает всю линейку одежды, в том числе верхнюю. Кроме того бренд выпускает обувь, сумки, аксессуары и косметику.

Тем не менее бренд терпит убытки.

— Общий доход группы компаний Victoria Beckham упал на 6 процентов — до 36,1 миллиона фунтов стерлингов (в 2019 году — 38,3 миллиона) в результате глобальной пандемии, — говорится в отчете компании.

Там отметили, что принятые меры позволили снизить потери и стать устойчивее в долгосрочной перспективе, передает «Газета.ру».

До этого сообщалось, что популярный маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки», что является дословным переводом английского наименования.