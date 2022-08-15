Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В начале второй половины августа жителей столицы ждет жаркая и сухая погода с температурой воздуха выше 30 градусов тепла. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в ближайшие несколько ночей в городе будет от 17 до 19 градусов выше нуля. Днем во вторник, среду и четверг воздух в столице прогреется до плюс 28–32 градусов. При этом сохранится переменная облачность без осадков.

Синоптики предупредили, что в пятницу и субботу возможны кратковременные осадки. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 15–20 градусов, днем ожидается до 25–30 градусов тепла, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 11:00 17 августа.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Он также сообщил, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.