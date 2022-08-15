Кличко сообщил о расставании с супругой спустя 26 лет совместной жизни

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что разводится со своей женой Натальей спустя 26 лет совместной жизни. Об этом он заявил в понедельник, 15 августа.

По словам Кличко, они с супругой давно уже не имеют общих увлечений и живут порознь. Наталья проживает в ФРГ, а Кличко на Украине.

— У нас хорошие отношения, мы уважительно друг к другу относимся. Наши дети выросли, а жизнь по-прежнему продолжается, — отметил глава Киева.

В браке у Кличко и его супруги родились трое детей, передает газета «Известия».

До этого сообщалось, что мэру Киева Виталию Кличко поступали угрозы из офиса президента Украины после того, как он подписал открытое письмо к главе государства с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. При этом Кличко отметил, что несмотря на то, что он в течение долгого времени жил в Америке и Германии, у него самого нет никакого другого гражданства, кроме украинского.

15 августа Кличко также заявил, что в ближайшую зиму температура в киевских домах может опуститься ниже нормы, поэтому жителям города следует запастись теплыми вещами и одеялами.