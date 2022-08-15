Товары Reebok начнут продавать в России на маркетплейсах

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Новый владелец российского бизнеса сети Reebok, турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing, начал договариваться о продажах в России через маркетплейсы. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил источник на рынке.

Уточняется, что первые партии включают в себя 200 товарных наименований и уже появились на Wildberries. По словам представителя маркетплейса, речь идет о таких брендах, как Garamond, Miss F, Polaris, Lumberjack, Kinetix и другие. В основном это будет спортивная и повседневная обувь, а средний чек составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, турецкая компания достигла договоренностей с интернет-магазином Ozon, первые товары появятся на площадке уже осенью, передает «Коммерсант».

В начале июня стало известно, что американский производитель обуви и одежды Nike планирует полностью покинуть российский рынок. Также в конце мая Nike объявил о закрытии всех магазинов в России. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ.