Сенатор Святенко: Москва оказывает всестороннюю поддержку социально ориентированным НКО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Столица продолжит оказывать всестороннюю поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сообщила в понедельник, 15 августа, сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— С 2019 года в Москве проходит грантовый конкурс «Москва — добрый город» для социально ориентированных НКО. Городской администрации нужно распределить средства так, чтобы помощь получили самые значимые проекты, но при этом поддержать и небольшие инициативы, имеющие большую значимость для общества, — сказала она.

Парламентарий добавила, что в городских конкурсах участвуют люди, которые идеально разбираются в своей деятельности и оказывают всестороннюю поддержку. Однако зачастую они не имеют должного опыта в оформлении заявки на грант, презентации проектов и так далее.

Для их обучения в городе начал работу цикл занятий по подготовке заявок на конкурс «Москва — добрый город». Он охватывает весь спектр подготовки документов. В результате более 200 НКО успешно прошли обучение.

Сенатор отметила, что подобная поддержка должна активно развиваться. По ее словам, город заинтересован в расширении сотрудничества с представителями некоммерческих организаций и увеличении числа получателей помощи.

До этого сообщалось, что социально ориентированные некоммерческие организации в 2022 году смогут получить дополнительную поддержку. Для субсидирования компания Москва выделит 192 миллиона рублей.