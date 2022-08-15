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На закрытии Фестиваля «Спасская башня» выступит Олег Газманов

Оксана Васильева
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На закрытии Фестиваля «Спасская башня» выступит Олег Газманов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певец, композитор, поэт, народный и заслуженный артист России, кавалер орденов и лауреат многочисленных премий Олег Газманов выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Репертуар Олега Газманова отличается тематическим разнообразием. От лирики и танцевальных песен до глубоких патриотических произведений. Концертная программа артиста «Господа офицеры» 10 лет собирала аншлаги на самых больших и престижных площадках страны, а одноимённая песня стала настоящим гимном защитников Отечества. Музыкант неоднократно выезжал с сольными концертами для поддержки военнослужащих, живущих и несущих службу на границе нашей страны, выступал в военных госпиталях и центрах реабилитации. Проект «Песни Победы», посвящённый возрождению музыки Великой Отечественной войны, собирает самую многочисленную аудиторию. 9 мая 2005 года на концерте, который состоялся на Поклонной горе в Москве, собралось около миллиона трехсот тысяч человек.

Олег Газманов выступит на Красной площади в рамках вечерних представлений Фестиваля «Спасская башня» 29 августа и 4 сентября. Он исполнит песню «Москва», которая давно стала неофициальным гимном нашей столицы.

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