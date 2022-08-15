Мясников рассказал о выявлении новых осложнений после коронавируса у пенсионеров

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Пожилые люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, подвергаются большому риску развития острого инфаркта и инсульта. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик в качестве аргумента привел недавнее исследование ученых из Кореи, которые изучили влияние вакцин от COVID-19 на людей в группе риска. Исследователи в рамках работы проанализировали данные 300 тысяч пациентов, переболевших коронавирусом.

— У вакцинированных от COVID-19 частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных. Это на тему вакцинации и ревакцинации пожилых пациентов из групп риска, — цитируют Мясникова «Народные новости».

До этого заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова сообщила, что на данный момент медики опасаются возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом. По словам специалиста, бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции поможет легче перенести болезнь или вовсе не заболеть.