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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 августа.

— Проезжая часть полностью освобождена, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла 15 августа в Лефортовском тоннеле. Столкнулись три автомобиля. Движение было затруднено по двум полосам из трех.