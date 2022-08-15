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Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 августа.

— Проезжая часть полностью освобождена, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла 15 августа в Лефортовском тоннеле. Столкнулись три автомобиля. Движение было затруднено по двум полосам из трех.

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