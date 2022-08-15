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Чемпион по бодибилдингу перечислил правила занятия фитнесом для новичков

Ирина Игнатенко
Общество
Чемпион по бодибилдингу перечислил правила занятия фитнесом для новичков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев перечислил правила спортивных занятий для новичков.

Он отметил, что тренировки должны быть регулярные, но не ежедневные. Новичкам стоит оценить свои силы и не брать слишком большую нагрузку.

Перед выполнением упражнений стоит размяться на кардиодорожке или велотренажере, чтобы настроить сердце на физическую активность. Также эксперт посоветовал следить за дыханием во время выполнения упражнений.

Кроме того, не стоит забывать о сбалансированном питании, чтобы организм был сильным и выносливым, передает Общественная Служба Новостей.

Виталий Фатеев также посоветовал начинать занятия под руководством тренера, а не самостоятельно.

До этого эксперты рассказали о пользе занятий футболом. Спорт помогает держать себя в форме, быть более активным, психологически устойчивым, счастливым.

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