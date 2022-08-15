Директор школы дала советы родителям первоклассников

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Директор школы № 11 в Сергиевом Посаде Валентина Варенова перечислила несколько простых, но эффективных правил, которые помогут родителям подготовить к школе первоклассника.

Она посоветовала минимум две недели перед школой соблюдать режим: укладывать ребенка так, чтобы он легко вставал утром. Также не стоит пугать ребенка школой, вызывая негативные ассоциации.

— Ни в коем случае не пугайте школой, не говорите: «Вот пойдешь в школу — там тебе покажут». Напугали школой — сами виноваты, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Кроме того, не стоит убирать от ребенка привычные игрушки.

Стоит научить ребенка самостоятельно застегивать пуговицы, гульфик на ширинке, завязывать шнурки на сменной обуви.

При составлении меню для первоклассника родителям стоит добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов, а вот потребление соли и сахара, напротив, нужно сократить. Такие советы дала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.