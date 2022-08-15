Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Россия, Москва, проспект Вернадского, 20 Карта всех событий

На проспекте Вернадского в районе дома № 20 загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что на месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено и осуществляется только по одной полосе из трех.

Еще один автомобиль в Москве сгорел в понедельник, 15 августа, в результате поджога.