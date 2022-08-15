Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве
Россия, Москва, проспект Вернадского, 20 Карта всех событий
На проспекте Вернадского в районе дома № 20 загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что на месте работают оперативные службы города.
Движение на участке затруднено и осуществляется только по одной полосе из трех.
Еще один автомобиль в Москве сгорел в понедельник, 15 августа, в результате поджога.