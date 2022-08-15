Отравление людей в Люблине могло произойти из-за перепланировки вентиляции в квартире

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Причиной отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в столичном районе Люблино, по предварительным данным, стало неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием, — отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что включенный электровентилятор приводит к нарушению естественной вентиляции дома, что способствует накоплению CO2.

Помимо этого, в ванной комнате пострадавших отсутствовал подрез в нижней части двери, который обязателен для помещений с газовым прибором.

— Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха — окна квартиры были плотно закрыты — привести к инциденту, — отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В ведомстве утонили, что в настоящее время обеих пострадавших выписали из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого стало известно, что жильцы дома, где 14 августа произошло массовое отравление, вернулись в свои квартиры.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления жильцов дома в Люблине. Две женщины были госпитализированы, еще одному жителю врачи помогли на месте. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о случившемся.