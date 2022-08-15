Жильцы дома в Люблине, где произошло массовое отравление, вернулись в квартиры

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Жильцы дома по адресу проспект 40 лет Октября, 11, где произошло массовое отравление, вернулись в свои квартиры. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме.

Специалисты провели дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах. По итогам проверки отклонений от нормы обнаружено не было.

Причины происшествия все еще устанавливаются, подытожили в Telegram-канале комплекса.

Жильцы дома на проспекте 40 лет Октября отравились неизвестным веществом 14 августа. Изначально жильцы одной из квартир по вышеуказанному адресу вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Позже поступила информация, что людей эвакуировали по причине отравления угарным газом. При этом лабораторией АО «Мосгаз» утечек сетевого газа обнаружено не было.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Москвы.

Затем стало известно, что дом, в котором произошел инцидент, отключили от электричества. При этом специалисты выявили в здании превышение синильной кислоты.

По предварительным данным, причиной отравления стала смесь угарного газа и паров синильной кислоты. Она может содержаться в некоторых растениях, но также выделяться при термическом разложении полимеров (например, при тлении проводки). Также синильная кислота может использоваться для травли грызунов.