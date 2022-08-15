Четыре версии и ни одного ответа: чем отравились жильцы дома на проспекте 40 лет Октября в Люблине

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления жильцов дома в Люблине. По последним данным, они могли отравиться метаном, который скопился в канализации. Две женщины госпитализированы, еще одному жителю врачи помогли на месте. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию к этому часу.

Недомогание

В воскресенье вечером, 14 августа, жильцы одной из квартир в дома № 11 почувствовали себя плохо и вызвали медиков.

По словам Виталия, отца семейства, сначала отравилась его жена: он нашел ее без сознания в ванной комнате. Позже недомогание почувствовали мужчина и его дочь. Прибывшие на адрес врачи также ощутили признаки отравления и вызвали экстренные службы.

Спасатели предположили, что причиной отравления могла стать утечка газа, и приняли решение эвакуировать жителей подъезда, а это 40 человек. Для временного размещения жильцов Мосгортранс направил два автобуса. Позже жителей дома разместили в Культурном центре имени Ивана Астахова.

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В тот же момент дом отключили от электричества.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники Мосгаза. Они взяли пробы с помощью газоанализатора, однако утечки не обнаружили. В то же время специалисты заметили, что норма паров синильной кислоты была превышена. В связи с чем появилась новая версия: жители отравились смесью этого вещества и угарного газа.

Также на место инцидента приехали сотрудники Роспотребнадзора и Газодымозащитной службы. Последние после проверки вентиляции совместно с управляющей компанией дома и продувания подъезда разрешили жильцам вернуться в квартиры.

Последствия

Двум из трех пострадавших потребовалась госпитализация, мужчине оказали помощь на месте. Женщинам поставили предварительный диагноз «отравление угарным газом».

Позже в СМИ появилась еще одна версия случившегося. Так, по данным Telegram-канала «112», причиной отравления мог стать метан, высвободившийся из канализации. По данным открытых источников, плановый ремонт стояков канализации запланирован на период 2027–2029 годов.

Сами жители считают, что всему виной дезинсекция, которую проводили пару дней назад.

Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего. По словам руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилы Нефедовой, в ходе проверки будет установлено, насколько полно соблюдались жилищные права.

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В свою очередь помощник руководителя ГСУ СК России по городу Мария Карьгина сообщила «ВМ», что по факту отравления жильцов пятиэтажного дома было возбуждено уголовное дело.

— По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по городу Москве было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — резюмировала Карьгина.

На данный момент газовики продолжают работу на объекте, а жильцов дома обязали допустить проверяющих к газовым трубам. По данным «МК», в квартиры, в которые не пустят проверяющих, не будет возобновлена подача газа.

В пресс-службе «Мосгаз» корреспонденту «ВМ» заявили, что данные заявление не соответствуют действительности.

— Это ложные и непроверенные заявления, которые не соответствуют действительности, — резюмировал представитель газовой компании.

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