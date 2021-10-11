Суд перевел под домашний арест дезинсектора, арестованного по делу об отравлении на Совхозной улице

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Московский городской суд изменил меру пресечения Антону Котову, который обрабатывал зал продуктового магазина на Совхозной улице накануне смертельного отравления пенсионерки и ее внучки. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения на домашний арест, — заключил собеседник «ВМ».

До этого, 15 сентября, Пресненский районный суд избрал в отношении Котова, работавшего в должности дезинсектора, меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

9 сентября произошел инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были доставлены в больницу с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов.

Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице, мать девочки находится в тяжелом состоянии. В крови пожилой москвички и ее внучки нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

13 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.

СК задержал дезинсектора, обработавшего зал магазина накануне смертельного отравления. Им оказался 39-летний сотрудник частной компании, его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.

В свою очередь в прокуратуре Московской области заявили, что проверят компанию «Областной центр дезинфекции».