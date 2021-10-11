Суд перевел под домашний арест дезинсектора, арестованного по делу об отравлении на Совхозной улице
Московский городской суд изменил меру пресечения Антону Котову, который обрабатывал зал продуктового магазина на Совхозной улице накануне смертельного отравления пенсионерки и ее внучки. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
— Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения на домашний арест, — заключил собеседник «ВМ».
До этого, 15 сентября, Пресненский районный суд избрал в отношении Котова, работавшего в должности дезинсектора, меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
9 сентября произошел инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были доставлены в больницу с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов.
Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице, мать девочки находится в тяжелом состоянии. В крови пожилой москвички и ее внучки нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.
13 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.
СК задержал дезинсектора, обработавшего зал магазина накануне смертельного отравления. Им оказался 39-летний сотрудник частной компании, его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.
В свою очередь в прокуратуре Московской области заявили, что проверят компанию «Областной центр дезинфекции».